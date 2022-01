Ci pensavano da un po’. Ma hanno ricevuto l’autorizzazione solo qualche giorno fa e, di conseguenza, l’evento pensato per la giornata odierna si è trasformato in un presidio. Stiamo parlando dei membri del nuovo collettivo CampoClimaticoTicino, riunitisi davanti a Palazzo delle Orsoline per mandare un messaggio forte e chiaro: «Il settore finanziario è responsabile di importanti emissioni di gas ad effetto serra e deve agire urgentemente per mitigare gli effetti della crisi ecologica e contribuire a raggiungere gli obbiettivi degli accordi di Parigi». Perché proprio oggi? L’obiettivo è raggiungere i membri del Gran Consiglio riuniti in seduta e ricordare loro che «è anche un compito loro porre le giuste domande a BancaStato e alle istituzioni in merito agli investimenti in energie fossili»....