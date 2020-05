Finanze, tsunami in arrivo

Il 2020 del Cantone chiuderà profondamente nelle cifre rosse. Per ora ad emergere sono solo le stime presentate dal Consiglio di Stato in un incontro con la Sottocommissione finanze a Palazzo delle Orsoline. Le cifre sono ancora indicative e il disavanzo potrebbe essere di 300 milioni, ma anche peggio. Cifre che ricordano i primi anni del duemila quando i deficit a tre cifre erano stati numerosi a livello di conti preventivi, con il record negativo del 2004 con -305,4 milioni rientrati lievemente a livello di consuntivo a quota -294,2 milioni. Erano seguiti anni difficili, con qualche sporadico ribaltone: come nel 2011 quando, a fronte di un preventivo da -133,2 milioni, le cose erano nettamente migliorate con un consuntivo a +16,3 milioni. La vera svolta c’era stata nel 2017 con una chiusura a +80,4 milioni e poche nuvole all’orizzonte e un 2018 da +137,2 milioni e un risanamento dei conti concretizzato anche grazie alla manovra accolta da Governo e Parlamento. Il 2019 sarà l’ultimo anno ad uscire indenne e il peggioramento già disegnato a Piano finanziario a partire dal 2021 sarà anticipato e un vero e proprio tracollo. Il coronavirus che ha fermato anche l’amministrazione cantonale ha ritardato la pubblicazione del Consuntivo 2019: il preventivo dello scorso anno indicava +11,8 milioni e il preconsuntivo a fine settembre faceva testo di 90 milioni, 78,2 in più. «Questa stima dovrebbe essere confermata - ci ha detto il direttore del Dipartimento delle finanze e dell’economia Christian Vitta - ma per quest’anno è prematuro presentare cifre puntuali, possiamo però già ipotizzare alcune centinaia di milioni». Il solo punto certo è che si partiva da un preventivo a +4 milioni, un margine ridotto che verrà spazzato via dallo tsunami che produrrà il coronavirus sui conti cantonali. Il risanamento è ormai musica del passato: per il debito pubblico si prevede un peggioramento e il probabile superamento della soglia dei due miliardi di franchi, ed è scontato che il capitale proprio, ricondotto in nelle cifre positive grazie agli avanzi cumulati, tornerà ad essere negativo. Vitta afferma «dovremo fare i conti con una contrazione dei ricavi, dei gettiti fiscali» e da quello che si preannuncia come un marcato «aumento delle spese». E presto andrà affrontato il Preventivo 2021.