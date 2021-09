Fine settimana dedicato alla vaccinazione in prossimità degli adolescenti

La campagna di vaccinazione contro il coronavirus in Ticino prosegue e prevede – sabato 2 e domenica 3 ottobre, dalle 8 alle 12 e dalle 13 alle 17 – un fine settimana con la possibilità di vaccinarsi vicino a casa senza appuntamento («walk-in») per i giovani di età compresa fra i 12 e i 15 anni. Per l’occasione verranno riaperti quattro centri cantonali di vaccinazione: Mendrisio e Biasca (sabato 2 ottobre), Tesserete e Ascona (domenica 3 ottobre). Come di consueto, gli interessati dovranno essere accompagnati da un rappresentante legale.