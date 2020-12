(In aggiornamento) - Il Consiglio di Stato organizza un momento informativo per aggiornare la popolazione sulle misure in vigore in Ticino, alla luce dei nuovi provvedimenti del Consiglio federale per limitare la diffusione del nuovo coronavirus. Presenti all’incontro dalla sala stampa di Palazzo delle Orsoline, a Bellinzona, Norman Gobbi, presidente del Consiglio di Stato, Raffaele De Rosa, direttore del Dipartimento della sanità e della socialità e Christian Vitta, direttore del Dipartimento delle finanze e dell’economia.

Qualche eccezione per Natale

Il primo a prendere la parola nella conferenza stampa del Cantone è stato il presidente del Consiglio di Stato Norman Gobbi. «La situazioni Ticino e in Svizzera è sempre critica anche se oggi registriamo il dato migliore rispetto agli scorsi giorni. Le restrizioni applicate nel periodo appena trascorso non sono tuttavia sufficienti ed è stato necessario applicarne di nuove. Il Canton Ticino è pronto. Ora è importante allinearsi», ha detto Gobbi precisando che ora bisognerà definire gli aiuti ai settori più toccati. «Confermiamo le misure più restrittive già in vigore nel Cantone con un eccezione nei giorni delle festività natalizie».

Gli assembramenti restano vietati per più di 5 persone (salvo per nuclei familiari più numerosi), ha precisato il presidente del Governo cantonale. Mentre i giorni 24, 25, 26, 31 dicembre e il 1. gennaio tuttavia ci si potrà radunare fino a 10 persone (tutti i dettagli nel comunicato in fondo). Gobbi ha poi chiesto di mantenere un atteggiamento responsabile negli acquisti e di non effettuarli tutti a ridosso di Natale accalcandosi così nelle ore più frequentate o all’ultimo minuto. «Meglio usare orari mattutini». Il Consiglio di Stato ha inoltre chiesto la chiusura dei valichi secondari durante i giorni delle festività, ha aggiunto Gobbi.

Uniti e solidali

«Occorre ridurre il numero di contagi e ospedalizzazioni al più presto», ha aggiunto Raffaele De Rosa. «Le decisioni odierne del Consiglio federale ci soddisfano e corrispondono a quanto auspicato anche dalla Conferenza dei direttori cantonali della Sanità. Il Cantone aveva anche preso in considerazione di attuarne di specifiche nel caso in cui il Governo di Berna non avesse attuato nuove restrizioni. Si tratta ora di seguire queste misure e osservarne l’impatto». «Sarà un Natale diverso ma non per questo meno sentito o solidale, anzi. Continuiamo così, uniti e solidali».

Ulteriori aiuti per i casi di rigore

«Gli sforzi chiesti sono impegnative e toccano tutti. La situazione economica è pure difficile, per molti fatta di incertezza e paura. Per questo il Cantone cerca di trovare soluzioni complementari a quelle del Consiglio federale per tutelare tutti», ha continuato poi Christian Vitta. Per quanto riguarda i casi di rigore, il Cantone presenterà un messaggio la settimana prossima con aiuti previsti nell’ordine di 75 milioni di franchi, di cui una trentina di milioni a carico del Cantone. Non sono stati specificati i settori interessati, ha precisato il consigliere di Stato che ha però ha anche detto che il tipo di privati che potranno beneficiare degli aiuti è stato ampliato. Si tratta in particolar modo di fideiussioni (prestiti) e contributi a fondo perso. Sono quasi 600 milioni i franchi erogati nel solo Ticino da marzo a settembre per il lavoro ridotto, ha spiegato ancora Vitta specificando che anche questo tipo di aiuti verrà prorogato. Sul sito «Vivi il tuo Ticino», inoltre, è stata creata una nuova pagina indirizzata agli interessati dei servizi di ristorazione che effettuano consegna a domicilio. Chiunque voglia usufruirne può quindi visitare l’apposita piattafoma del Cantone.

IL COMUNICATO

l Consiglio di Stato prende atto con favore dell’inasprimento deciso dalla Confederazione: la soluzione presentata dal Consiglio federale ha il pregio della chiarezza fornendo alla popolazione regole univoche sul territorio nazionale per tutto il periodo delle festività.

Le disposizioni a livello federale per il periodo fra il 22 dicembre e il 22 gennaio, annunciate oggi pomeriggio, comprendono in particolare:

- Chiusura di bar e ristoranti (inclusi quelli nei comprensori sciistici), ad eccezione di mense aziendali, mense scolastiche della scuola dell’obbligo e ristoranti degli alberghi (riservati agli ospiti).

- Chiusura degli impianti sportivi e per il benessere, mentre la pratica dello sport all’aperto è consentita in gruppi di non più di cinque persone nonché a bambini e giovani fino ai 16 anni.

- Chiusura delle strutture per la cultura e il tempo libero, con la possibilità di svolgere attività culturali in piccoli gruppi.

- Ulteriore riduzione della capienza nei negozi, oltre alla conferma delle chiusure obbligatorie tra le 19 e le 6, la domenica e nei giorni festivi.

- Queste regole sono inoltre accompagnate dall’invito alla popolazione a restare a casa, riducendo il più possibile i contatti sociali e rinunciando a viaggi e spostamenti non strettamente necessari.

In Ticino rimarranno inoltre in vigore le seguenti misure più restrittive rispetto al quadro normativo federale:

- Assembramenti fino a un massimo di 5 persone negli spazi pubblici.

- Incontri privati fino a un massimo di 5 persone con eccezioni per il 24, 25, 26, 31 dicembre e il 1° gennaio dove il limite sarà di 10 persone.

- Servizi d’asporto e consegna a domicilio permessi fino alle 22.00.

- Celebrazioni religiose, ammesse fino a 30 persone con eccezione il 24 e 25 dicembre dove saranno autorizzate fino a 50 persone se garantiti adeguati piani di protezione.

- Le domeniche, gli altri festivi e il 6 gennaio 2021 i negozi e le strutture accessibili al pubblico rimarranno chiusi come previsto dalle disposizioni federali

Accanto a queste disposizioni, il Consiglio di Stato auspica che a livello federale si faccia chiarezza sugli aiuti economici a sostegno dei settori colpiti. Da parte sua il Governo ticinese presenterà settimana prossima il messaggio governativo sui casi di rigore con aiuti previsti nell’ordine di 75 milioni di franchi. In vista delle imminenti festività, il Consiglio di Stato rivolge alla popolazione un pensiero di gratitudine per gli sforzi dimostrati in questi mesi nell’applicare le raccomandazioni sanitarie e nel rispettare le regole emanate dalle autorità. Nell’auspicio che si tratti dell’ultima grande festività che dovremo vivere sotto restrizioni così severe, il Governo invita quindi tutti a un ultimo sforzo a favore del bene comune e dei nostri operatori sanitari. Il Consiglio di Stato rinnova inoltre l’invito restare a casa il più possibile e a limitare i contatti sociali nel corso di tutto il periodo natalizio. Invita anche la popolazione a pianificare per tempo gli acquisti e di evitare gli orari di forte concentrazione di persone. In questo senso saluta positivamente anche le nuove limitazioni di capienza per negozi e commerci.

