La Commissione parlamentare d’inchiesta (CPI) - protagonista delle discussioni odierne in Parlamento - è un organismo che poggia sulla Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato del 17 dicembre del 2002. Si tratta di un modello ripreso dalla legge federale, che però allora non convinse tutti. A dire no fu il deputato del PLR Mauro Dell’Ambrogio: «La CPI non è in grado di accertare i fatti. E, in ogni caso, al Parlamento non interessa l’accertamento dei fatti (di cui, meglio, si occupano le istanze giudiziarie) ma la conseguenza politica di questi fatti». Smentendo i pronostici il Parlamento ha detto no alla quarta CPI, ma vediamo in ordine le inchieste del passato.

«Arduo, duro e antipatico»

Partiamo dai «Permessi facili», lo tsunami politico e giudiziario dei primi anni...