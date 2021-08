Fiorenzo Dadò, la politica si appresta a riaccendere i motori. Da dove suggerisce di ripartire?

«La negatività generata anche dall’informazione martellante sulla pandemia ha scoraggiato un po’ tutti rallentando anche l’attività parlamentare e dei partiti. Lo spauracchio della voragine finanziaria che ci è stata ventilata ha inoltre annichilito ogni iniziativa coraggiosa. Bisogna ripartire da qui, guardando avanti con positività».

Qual è il dossier prioritario nelle mani del Parlamento e sul quale auspica che a breve possa essere messo il punto finale?

«A mio avviso non c’è un dossier prioritario, per contro ve ne sono alcuni che vanno affrontati perché è da tempo che sono fermi nelle commissioni, evitando però di sprecare soldi con progetti che non portano alcun beneficio alla popolazione. Per...