Lo studio per analizzare le conseguenze di un’eventuale disdetta dell’accordo sulla fiscalità dei frontalieri del 1974 è stato commissionato all’università di Lucerna vista «la materia oggetto del mandato, in particolare il diritto fiscale internazionale». Lo ha ribadito il Consiglio di Stato nel rispondere all’interrogazione presentata dal deputato Tiziano Galeazzi per il gruppo dell’UDC lo scorso 17 gennaio, il giorno dopo la decisione del Governo di approfondire i possibili scenari di questo piano B, da attuare nel caso in cui il dossier dovesse restare fermo al palo. La scelta dell’ateneo lucernese era stata criticata dai democentristi, i quali ritenevano che si potesse prendere in considerazione anche «personalità competenti e riconosciute domiciliate in Ticino oppure al Centro di competenze tributarie».