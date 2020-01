Con l’arrivo del nuovo anno in Ticino sono entrate in vigore alcune modifiche legislative in ambito fiscale. Le modifiche alla legge tributaria cantonale, ricordiamo, si sono rese necessarie vista l’entrata in vigore, il primo gennaio, della riforma fiscale e finanziamento dell’AVS (RFFA) approvata dal popolo il 19 maggio dello scorso anno con il 66,4 per cento di voti favorevoli.

Il Dipartimento delle finanze e dell’economia (DFE), presentando le varie novità in un comunicato (vedi link sotto) ricorda innanzitutto che, indipendentemente dalla riforma fiscale recentemente approvata dal Gran Consiglio su cui pende un referendum (la cui raccolta firme è in corso e il cui esito dovrebbe essere reso noto nei prossimi giorni), gli statuti fiscali privilegiati per le società holding, di amministrazione e ausiliarie, sono stati aboliti ad ogni modo con l’entrata in vigore della RFFA.

Di più per l’ambiente

Un’altra novità importante entrata in vigore il primo gennaio riguarda l’adeguamento della legge tributaria cantonale alla legge federale sull’energia. Adeguamento che, in sostanza, introduce due nuovi concetti. Il primo riguarda la deducibilità fiscale, a determinate condizioni (ad esempio la funzione dello stabile deve rimanere la stessa), dei costi di demolizione di un immobile privato in vista della costruzione di uno nuovo. Questi costi verranno infatti assimilati alle spese di manutenzione. Infine l’altro concetto introdotto dall’adeguamento legislativo riguarda la possibilità di riportare questi costi di demolizione, così come gli investimenti destinati alla protezione dell’ambiente (ad esempio la sostituzione di un riscaldamento elettrico con una termopompa), sui due periodi fiscali successivi se questi non possono essere presi interamente in considerazione nel periodo fiscale in cui sono stati sostenuti.

©CdT.ch - Riproduzione riservata