Sul finanziamento pubblico all’Orchestra della Svizzera italiana (OSI) si prospetta un braccio di ferro politico. Il tema, lo ricordiamo, era stato sollevato in un’iniziativa parlamentare generica, presentata a marzo dal deputato socialista Raoul Ghisletta e sottoscritta da 34 cofirmatari, attualmente al vaglio della Commissione formazione e cultura. L’atto parlamentare, lo ricordiamo, chiede di istituire una base legale per assicurare un finanziamento stabile OSI da parte del Cantone e da parte di tutti i Comuni ticinesi (con una chiave di riparto che consideri la loro forza finanziaria.

Attualmente il finanziamento dell’OSI dipende da versamenti in provenienza da un fondo extrabudgetario gestito dal Cantone, da contributi comunali volontari, da versamenti volontari di privati e di altri enti (ad esempio la CORSI) e infine dai contributi per le prestazioni fornite dall’OSI alla Società svizzera di radiotelevisione. A questo proposito, la convenzione tra OSI e SSR in vigore dal 1. gennaio 2018 scadrà già a fine 2023.

Come spiegatoci dalla presidente Lelia Guscio (Lega), nella giornata di lunedì i commissari hanno sentito in audizione l’attuale direttore della RSI Maurizio Canetta per alcune informazioni sui finanziamenti. All’orizzonte si prospettano due rapporti: uno di maggioranza, favorevole alla richiesta formulata nell’iniziativa, delle relatrici Anna Biscossa (PS) e Diana Tenconi (PLR) e uno di minoranza, contrario, del relatore Massimiliano Robbiani (Lega). Il rapporto di minoranza è praticamente pronto, mentre le relatrici di maggioranza intendono sentire in audizione il nuovo direttore delle RSI Mario Timbal. Per le firme dei rapporti se ne parlerà verosimilmente in primavera.

I casi di rigore approdano in Gestione

Passando invece in Commissione gestione e finanze, nelle prossime settimane il tema caldo sarà quello degli aiuti per i casi di rigore. Nella giornata di domani il Governo dovrebbe presentare il relativo messaggio che comprende aiuti per 75 milioni di franchi, 30 dei quali a carico del Cantone e il restante della Confederazione. L’obiettivo della ‘Gestione’, ci spiega il presidente e relatore designato del rapporto Matteo Quadranti (PLR), è quello di discuterne in Gran Consiglio nella sessione che prenderà avvio il 25 gennaio. La firma del rapporto è attesa per metà gennaio.

