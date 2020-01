Il dossier con le componenti svizzere della candidatura – oltre alla faggeta valmaggese è pure presente la riserva forestale di Bettlachstock (SO) – è stato allestito dall’Ufficio federale dell’ambiente in collaborazione con i Cantoni.

Le foreste di faggio sono considerate un esempio eccezionale dell’evoluzione ecologica e biologica postglaciale di ecosistemi terrestri. Tale evoluzione ha caratterizzato un intero continente in modo globale e unico nel suo genere. Dalla fine dell’ultima glaciazione, il faggio si è infatti diffuso praticamente in tutta Europa partendo da alcuni rifugi isolati nel sud e sud-est. Il successo dell’espansione di questa specie dipende dalla sua capacità di adattarsi a una molteplicità di condizioni climatiche, geografiche e fisiche. Per questo motivo nella Lista del Patrimonio mondiale dell’UNESCO è iscritto dal 2007 il bene «Faggete antiche e primarie dei Carpazi e altre regioni d’Europa», che comprende una serie rappresentativa di foreste relativamente indisturbate dalle attività umane. Se la nuova candidatura sarà accettata dal Comitato del Patrimonio mondiale, questo bene sarà costituito da 108 componenti, distribuite in 20 Nazioni.