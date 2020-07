Nel corso dell’incontro, Paolo Colombo, direttore della DFP, ha ringraziato la CFFP per il sostegno e per le proposte del rapporto “Misure per limitare gli effetti della situazione COVID-19 sulla campagna di collocamento 2020/2021, sintesi sondaggio e approfondimenti della Commissione cantonale per la formazione professionale del 30 aprile 2020”. È anche grazie a questo lavoro che è stato possibile elaborare il piano d’azione urgente Più duale PLUS del 17 giugno 2020, un insieme di 6 misure a sostegno della formazione professionale. Si tratta di misure prioritarie che il Consiglio di Stato ha deciso di mettere in atto al fine di contenere gli effetti negativi del COVID-19 sulla disponibilità di posti di apprendistato in azienda e il conseguente rischio accresciuto per i giovani che potrebbero ritrovarsi senza la possibilità di iniziare o proseguire la loro formazione, e per l’economia, che deve invece poter contare anche in futuro su personale formato e qualificato a tutti i livelli e in tutti i comparti economici. I membri della Commissione cantonale per la formazione professionale hanno espresso soddisfazione e disponibilità a confrontarsi sulle proposte di misure operative, in particolare sulle azioni a sostegno delle aziende e la loro implementazione nei prossimi mesi.