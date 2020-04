Grande ondata di affetto nei confronti del medico cantonale Giorgio Merlani, dopo che ieri, con un videomessaggio rivolto alla popolazione, ha fatto sapere di esser risultato positivo al coronavirus. Sui social network i ticinesi hanno mostrato il loro calore verso quello che in molti considerano il «volto» di questa lotta alla pandemia da Covid-19. Tanti gli auguri di pronta guarigione e i ringraziamenti per un lavoro che inevitabilmente ha esposto il dottor Merlani, come tutto il personale sanitario all’opera in questi giorni difficili, al rischio del contagio. Dai classici incoraggiamenti come «Forza!» o «Non mollare», a pensieri più speranzosi come «Abbiamo bisogno di lei per vedere insieme la luce alla fine del tunnel!». Per Giorgio Merlani sono stati fatti anche alcuni meme, come quello pubblicato su Instagram dalla pagina satirica «Il ticinese medio», che reinterpreta una scena del noto cartone animato giapponese «Dragon Ball». Il messaggio è chiaro: tutti i ticinesi sperano nella pronta guarigione del nostro medico cantonale. E noi non possiamo far altro che unirci al coro: «Ci vediamo presto, dottor Merlani».