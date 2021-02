Solo la mattina seguente ci si rese conto a tutti gli effetti di cos’era successo. Un ordigno artigianale era stato fatto esplodere, mandando in frantumi una trentina di finestre, ma non ferendo nessuno. Gli inquirenti sono risaliti agli autori del gesto dopo pochi mesi: un 21.enne ticinese della regione, un 20.enne spagnolo e un minorenne straniero. Al primo si rimproverano inoltre una seconda deflagrazione, avvenuta il 13 marzo 2020 in via Golena a Giubiasco, e altri botti notturni che si verificarono a partire dalla fine del 2018.

L’oggi 22.enne comparirà alla sbarra giovedì 25 febbraio di fronte alla Corte delle Assise criminali presieduta dalla giudice Francesca Verda Chiocchetti affiancata dai colleghi Giovanna Canepa Meuli e Fabrizio Monaci ma non dagli assessori giurati. L’imputato, difeso dall’avvocato Niccolò Giovanettina, deve rispondere di una lunga serie di reati. I principali sono: uso delittuoso di materie esplosive o gas velenosi, ripetuto; subordinatamente fabbricazione, occultamento e trasporto di materie esplosive o gas velenosi; subordinatamente uso colposo di materie esplosive o gas velenosi, ripetuto; fabbricazione, occultamento e trasporto di materie esplosive o gas velenosi; danneggiamento, ripetuto, in parte aggravato; delitto contro la Legge federale sugli esplosivi. L’accusa è sostenuta dalla procuratrice pubblica Petra Canonica Alexakis, la quale ne chiederà la condanna.

Complessivamente il 22.enne (che sta già scontando, anticipatamente, la pena) dovrà rispondere di sei episodi, gli ultimi due come visto sono i più eclatanti. L’ordigno delle scuole Sud era stato confezionato dal giovane con la polvere pirica ricavata da tre petardi e poi consegnato a un amico che lo fece esplodere, mentre il minorenne coinvolto faceva il palo. Provocò un buco di 15-20 centimetri sul piazzale dell’istituto e danni per oltre 18.000 franchi. Eravamo nella notte fra il 25 ed il 26 febbraio 2020.

Passano poche settimane e l’imputato, assieme ad un coetaneo, entrò in azione il 13 marzo verso l’1.15 nella zona dello stand di tiro a Giubiasco, vicino alle Semine. La deflagrazione causò un cratere di circa un metro per una profondità di 30 centrimenti, con le schegge di legno che finirono fino ad una trentina di metri di distanza. Venne arrestato un paio di giorni dopo.

Ma non è tutto. Come riferito dalla RSI l’11 gennaio scorso, all’imputato l’accusa rimprovera anche altri reati. Il primo è l’infrazione alla Legge sulle armi e sulle munizioni, per il fatto di possedere una pistola soft air, un puntatore laser, un bastone tattico, un manganello e una fionda. Il secondo è la discriminazione e l’incitamento all’odio per aver indossato, in occasione del Rabadan, un cappotto dell’esercito militare tedesco con tanto di svastiche.