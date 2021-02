Bellinzona (di cui abbiamo riferito a parte, con la novità di giornata rappresentata dalla lista Più Donne guidata da Maura Mossi Nembrini), ma non solo. Il 18 aprile la sfida per una poltrona in Municipio si fa interessante anche negli altri Comuni della cintura. Restiamo vicini alla capitale, partendo dai tre Comuni non aggregati.

L’unica novità di rilievo, peraltro già annunciata dodici mesi or sono, è la non ricandidatura del sindaco di Lumino Curzio De Gottardi dopo 16 anni quale timoniere. Si ripresentano invece gli omologhi di Arbedo-Castione (Luigi Decarli, alla testa del paese dal 2008), Cadenazzo (Marco Bertoli, in carica da una legislatura) e Sant’Antonino (Simona Zinniker, la quale siede sulla poltrona più ambita dal maggio 2015).

Più nel dettaglio ad Arbedo-Castione segnaliamo la presenza della lista civica N.O.I Nuovi Organizzati Indipendenti, capitanata dall’attuale municipale leghista Claudio Menghetti e con l’ex segretario comunale Elios Beltraminelli, e di Arbedo-Castione VIVA guidata da Reto Menghetti (nel 2020 in corsa con N.O.I.). Detto di Menghetti e del sindaco Decarli, si ripresentano anche Renzo Bollini e Nicola Lanfranchi (PLR Arbedo), Gabriele Del Don (Lista alternativa socialista verde), Roberto Ferretti (PPD) e Pier Gazzoli (PLR Castione). Saranno della partita pure Lega e UDC.

Spostiamoci poco più a nord, a Lumino per la precisione. Alla rinuncia di Curzio De Gottardi si aggiungono quelle del vicesindaco Mauro Della Bruna (PPD), di Gian Paolo Pronzini (PLR) e di Franco De Gottardi (Socialisti, verdi e indipendenti). Si presenta per la prima volta la destra. A Cadenazzo non sarà più della partita Arnaldo Caccia (PPD), mentre sparisce L’Altra Cadenazzo (formata dall’alleanza fra popolari democratici e sinistra): «ritorna» la lista PS-GISO-Verdi-Indipendenti. Infine Sant’Antonino: sollecitano un ulteriore mandato tutti e cinque gli uscenti (tre PLR e due PPD). La novità è rappresentata dal Movimento Ticino&Lavoro, ma solo per il Consiglio comunale.

©CdT.ch - Riproduzione riservata