Freddo in arrivo: «Montate gli pneumatici invernali»

MeteoSvizzera ha diffuso un’ allerta neve di grado 3 («pericolo marcato») per la giornata di oggi su Alta Vallemaggia, Blenio e Leventina. L’A13 è stata temporaneamente chiusa, lunedì pomeriggio , a causa del manto stradale innevato. È quindi giunto il momento, per il Dipartimento delle istituzioni e la polizia cantonale, di sensibilizzare gli automobilisti sul corretto equipaggiamento invernale da adottare.

«Le nottate in questo periodo possono essere insidiose a causa del fondo stradale parzialmente ghiacciato e quindi presentare dei rischi. In questo contesto è bene sottolineare che chi causa dei problemi alla circolazione o degli incidenti è passibile di contravvenzione». Situazioni che con un equipaggiamento corretto e la dovuta prudenza alla guida possono essere ampiamente mitigate.

Per circolare in sicurezza sulle strade anche durante il periodo invernale, il progetto Strade sicure raccomanda di:

 sostituire gli pneumatici estivi con quelli invernali quando la temperatura scende sotto i 7° C;

 acquistare nuovi pneumatici invernali quando il profilo è inferiore a 4 mm. Il profilo minimo legale anche per gli pneumatici invernali è fissato a 1.6 mm;

 sulle strade innevate la distanza di sicurezza da tenere deve essere di almeno tre volte superiore rispetto a quella tenuta su strade asciutte;

 evitare manovre improvvise con i pedali o con lo sterzo;

 montare sempre quattro pneumatici dello stesso tipo.