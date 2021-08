È ancora Friburgo l’università più amata dalle matricole ticinesi. Per il secondo anno consecutivo, l’ateneo sulla Sarine vince la «sfida» contro l’Università della Svizzera italiana, sorpassando anche quella di Losanna. Secondo quanto emerge dall’annuale fotografia delle scelte accademiche degli studenti universitari provenienti dal Ticino effettuata dall’Ufficio di statistica (USTAT), nell’anno accademico 2020/2021 Friburgo ha raccolto 162 iscrizioni, contro le 144 dell’USI, a sua volta superata da Losanna (153 immatricolazioni).

Tra sorpassi e rincorse

Dopo qualche anno di sorpassi e controsorpassi, Friburgo si è ripresa il primo gradino del podio quale ateneo più gettonato dai ticinesi che stanno per intraprendere il percorso universitario. Quattro anni fa era stata proprio l’USI ad aver sorpassato i «rivali» con 142 nuove immatricolazioni contro 124. L’anno successivo, l’università sulla Sarine era tornata in vantaggio, riprendendosi lo scettro di ateneo più amato, con 150 immatricolazioni contro 141. A settembre 2018, poi, l’USI si era riportata avanti con 143 nuove iscrizioni a fronte delle 128 registrate dall’ateneo romando. L’anno scorso, infine, Friburgo ha accolto 140 nuovi studenti ticinesi, contro i 96 delle sedi di Lugano e Mendrisio.

Crescono gli iscritti

Secondo i dati dell’USTAT, inoltre, è aumentato il numero dei giovani ticinesi iscritti nelle università svizzere: nell’anno accademico 2020/2021 si contano infatti 5.916 studenti provenienti dal nostro cantone, ossia ben 374 in più rispetto al 2019/2020. Anche in termini assoluti l’ateneo di Friburgo rimane in cima alla classifica, con 914 studenti ticinesi, che rappresentano il 15,4%. Al secondo posto l’USI, frequentata da 867 giovani. Seguono Zurigo, con 814 studenti (13,8%), e Losanna con 737 (il 12,5%). In fondo alla classifica, invece, si trovano le università di San Gallo (con 250 ticinesi iscritti, ossia il 4,2%), Lucerna (225, il 3,8%) e Neuchâtel (167, il 2,8%). Per quanto riguarda i Politecnici, domina Zurigo, che conta 909 iscritti (il 15,4%), mentre quello di Losanna è stato scelto da 184 ticinesi (il 3,1%).

Le discipline preferite

Guardando alle facoltà più gettonate, emerge una netta preferenza degli studenti ticinesi per le scienze sociali (che raggruppano sociologia, scienze politiche, comunicazioni sociali e media, psicologia, scienze dell’educazione e sport), dove sono iscritti in 1.133. Al secondo posto si trova la facoltà di scienze economiche, con 878 studenti ticinesi, seguita dalle scienze tecniche (723 iscritti), da medicina, veterinaria e farmacia (569) e dalle scienze naturali (559). In coda alla classifica, la facoltà di teologia, con 9 iscritti. La stessa tendenza si conferma osservando le cifre relative alle nuove immatricolazioni. Nell’anno accademico 2020/2021, su un totale di 1.066 nuovi iscritti dal Ticino, in 211 hanno scelto le scienze sociali, in 178 le scienze economiche, in 149 quelle tecniche. Seguono diritto (110 nuovi iscritti), scienze naturali (108), scienze esatte (79), medicina, veterinaria e farmacia (76) e lettere (50).

Differenze di genere

I ragazzi rappresentano la maggioranza nella facoltà di scienze economiche (113 uomini e 65 donne), nelle scienze esatte (64 contro 15) e in quelle tecniche (109 contro 40). Le ragazze, invece, sono più numerose non solo nelle facoltà di scienze sociali e in quelle umanistiche - le donne, ad esempio, sono 40 su un totale di 50 nuovi iscritti in letteratura -, ma anche in diritto (75 contro 35) e medicina, veterinaria e farmacia (47 contro 29).

