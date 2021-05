Il numero dei frontalieri in Ticino si mantiene sopra quota 70 mila. Nel dettaglio, secondo i dati pubblicati dall’Ufficio di statistica relativi al primo trimestre del 2021, i lavoratori con permesso G sarebbero 70.325. Il condizionale è però d’obbligo, in quanto si tratta di cifre provvisorie, che rimarranno tali almeno fino al 2022. «Attualmente, gli ultimi dati definitivi di cui disponiamo sono quelli relativi al 2018. Gli altri, invece, vengono via via rivisti in base ai dati più recenti in attesa di diventare definitivi con i dati dell’AVS», spiega Maurizio Bigotta, responsabile del settore Economia dell’Ufficio cantonale di statistica. Quel che è certo, è che da un anno oscilliamo attorno alla soglia dei 70 mila permessi G. «Un dato - precisa Bigotta - che indica una sostanziale stagnazione,...