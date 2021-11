A fine settembre i lavoratori con permesso G in Svizzera erano a quota 353.000, un incremento del 3,1% rispetto al terzo trimestre 2020. Il 54,9% di loro risiede in Francia, il 24,2% in Italia, il 17,9% in Germania. In cinque anni, il numero dei frontalieri è passato dai 312.000 nel terzo trimestre del 2016 ai 353.000 attuali: +13%.