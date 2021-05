In Ticino, i lavoratori con permesso G sono attivi soprattutto nel settore terziario, dove salgono a quota 45.720 (in aumento di 314 unità rispetto al quarto trimestre del 2020). Nel secondario sono 24.020 (+24), mentre nel primario sono 585 (+21).

A livello svizzero, invece, si è assistito a un incremento su base annua dell’1,3% per un totale di 344.000 frontalieri a fine marzo. Un po’ più della metà risiedeva in Francia (55,2%), mentre il 23,5% era domiciliato in Italia e il 18,1% in Germania.