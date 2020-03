Sono in corso da ieri sera i contatti tra le autorità elvetiche e quelle italiane per capire cosa accadrà da domani ai quasi 70 mila lavoratori che ogni giorno varcano il confine per venire in Ticino. Nel decreto firmato nella notte, ha spiegato il premier Giuseppe Conte, «non c’è un divieto assoluto di trasferimento da quest’area del nord alla restante parte del territorio, però c’è la necessità di motivare gli spostamenti sulla base di specifiche indicazioni. Naturalmente c’è una ridotta mobilità». Stando al testo, ci si potrà spostare per motivi di lavoro e familiari, con rientro al domicilio e in caso di gravi motivi di salute. Tuttavia, occorrerà motivare questi spostamenti alle forze dell’ordine che eseguiranno effettuare i controlli.

Vitta: «Serve chiarezza al più presto»

«Siamo in contatto da ieri sera con l’autorità federale, in particolare con i consiglieri federali Ignazio Cassis e Alain Berset; ora il decreto è ufficiale, per noi è importante avere informazioni sulla portata di queste decisioni, sulla loro applicazione e in particolare su eventuali prese di posizione a livello federale. I contatti con Berna continuano, auspichiamo di avere chiarezza al più presto», ha spiegato il presidente del Consiglio di Stato Christian Vitta alla RSI. Il Governo ticinese si riunirà alle 15 per fare il punto sulla situazione.

Il governatore lombardo Fontana: «Chi si sposta per lavoro può farlo»

Intanto, si lavora anche da parte italiana per chiarire la situazione. «Se le persone devono spostarsi per lavoro lo possono fare e le merci possono viaggiare», ha spiegato il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, intervistato a Sky Tg24. «Il lavoro è un discrimine - ha detto - e la merce può viaggiare, chi produce deve poter consegnare e le merci devono arrivare per produrre».

Il senatore del PD Alfieri: «I frontalieri che non possono utilizzare il telelavoro potranno recarsi al lavoro»

«Nelle delicate ore notturne che sono seguite alla firma del decreto ho subito lavorato affinché i ministeri degli esteri di Roma e Berna si parlassero per chiarire le conseguenze del provvedimento sui lavoratori frontalieri. Grazie a questa interlocuzione è stato chiarito che i nostri frontalieri che non possono utilizzare il telelavoro o le modalità di smart working potranno recarsi quotidianamente al lavoro oltreconfine, rientrando nella fattispecie delle “comprovate esigenze lavorative”. Abbiamo inoltre chiesto alle autorità ticinesi di mettere in campo iniziative simili a quelle italiane per promuovere e facilitare le modalità di lavoro da casa anche nel Canton Ticino», spiega invece su Facebook il senatore del PD di Varese Alessandro Alfieri.

Entrare e uscire dalle "zone arancioni" italiane: ecco come funziona

Chi si può spostare?

La Lombardia e le 14 province oggetto del decreto rientrano nella cosiddetta «zona arancione». Da queste si può entrare e uscire «soltanto per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute». A chi si trova fuori al momento dell’entrata in vigore del decreto «è consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione e residenza». All’interno di entrambe le zone è chiesto di limitare gli spostamenti. Non ci si può spostare da una «zona arancione» all’altra se non per comprovate esigenze.

Quali sono le comprovate esigenze?

Chi viene fermato dovrà dimostrare di avere le necessità di effettuare lo spostamento e dunque un certificato medico se si tratta di esigenze sanitarie oppure una lettera del datore di lavoro o un documento comprovante l’esigenza lavorativa.

Chi effettuerà i controlli?

Il decreto affida «al prefetto l’esecuzione delle misure». I controlli devono essere effettuati dalle forze dell’ordine. Vuol dire che ci saranno posti di blocco ai caselli autostradali e controlli all’interno degli aeroporti e delle stazioni.

