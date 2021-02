Più lavoratori stranieri che svizzeri in Ticino. Un trend che va avanti da alcuni anni, ma che nel 2019 (ultimo dato disponibile) ha conosciuto un notevole incremento. Secondo il report «Panorama statistico del mercato del lavoro ticinese» pubblicato quest’oggi dall’USTAT, se nel 2017 e nel 2018 la differenza tra svizzeri e stranieri era minima (rispettivamente 118.400 vs 120.400 e 118.700 vs 118.800), nel 2019 l’incremento è stato maggiore, sia per il minor numero di occupati svizzeri (112 mila), sia per l’aumento di quelli provenienti da altri Paesi (121.900). In pratica nel giro di un anno sono andati persi oltre 6 mila posti di lavoro elvetici (n.b. questi numeri rappresentano medie annuali). Non solo, gli occupati svizzeri nel nostro cantone sono tornati ai valori del 2009, ma se in quell’anno rappresentavano il 55% del totale, ora sono il 47,9%.