Frontalieri in aumento in Ticino: sono 71.586

Il numero di frontalieri (permesso G) è salito anche nel secondo trimestre 2021. A fine giugno in Svizzera erano quasi 348’00, in aumento del 2,2% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. In Ticino hanno superato quota 71’500, in crescita del 3,5% su base annua.

Stando alle ultime cifre pubblicate oggi dall’Ufficio federale di statistica (UST), su tutto il territorio nazionale erano attivi 347’748 lavoratori con permesso G a fine giugno. Rispetto al primo trimestre la crescita è stata dell’1,2%. In Ticino i pendolari d’oltreconfine erano 71’586, in aumento dell’1,8% rispetto ai primi tre mesi dell’anno.

Oltre la metà di tutti i frontalieri attivi nelle Confederazione era domiciliata in Francia (55,1%), il 23,6% in Italia e il 18% in Germania. Negli ultimi dieci anni il numero di frontalieri è cresciuto in Svizzera del 39,9% e in Ticino del 36,6%.