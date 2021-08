Per il secondo trimestre consecutivo il numero dei frontalieri in Ticino è sopra quota 70 mila, con gli incrementi più importanti che riguardano il settore terziario, che registra un più 5,1% su base annua e un più 2,5% su base trimestrale. La crescita ha toccato in particolare tre settori: alloggio e ristorazione; attività professionali, scientifiche e tecniche; attività amministrative e servizi di supporto.

Percezione o realtà?

Un quadro generale che non sorprende l’economista Amalia Mirante, che rileva una relazione «molto stretta» tra l’andamento economico del cantone e i posti di lavoro dei frontalieri. «Nei settori che sono tornati a crescere - come le costruzioni, la ristorazione o le attività scientifiche e tecniche - l’aumento dei permessi G è stato più marcato», spiega. A fronte però...