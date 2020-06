«Il versamento all’Italia è regolato sulla base di accordi internazionali e le autorità cantonali non dispongono di potere discrezionale», ha replicato Gobbi. In sostanza, ha spiegato, i ristorni non possono dunque essere utilizzati per altri scopi. Ancora una volta, dunque, la soluzione scontenta chi si aspettava un congelamento totale quale grimaldello per fare pressioni su Roma e Berna per firmare il nuovo accordo sull’imposizione dei frontalieri parafato nel 2015 ma da allora rimasto fermo al palo. Gobbi ha ricordato che il Governo, una volta ricevuto il parere giuridico dell’Università di Lucerna sulle conseguenze di un’eventuale disdetta unilaterale, contatterà il Consiglio federale chiedendo di attivarsi per arrivare alla tanto attesa firma.

Il comunicato del Governo

Pochi minuti dopo la risposta data dal direttore del DI, è arrivato anche il comunicato del Consiglio di Stato.

In particolare, il Governo ha ritenuto che «la situazione debitoria del Comune di Campione d’Italia nei confronti di vari enti pubblici e semi pubblici del Canton Ticino non è ad oggi risolta». Pertanto, «il Consiglio di Stato ha deciso di mantenere la trattenuta decretata nel 2019 e relativa all’imposizione fiscale 2018. Il saldo di 3.822.520.32 franchi sarà versato una volta che gli enti in questione avranno ricevuto dalle Autorità italiane competenti l’integralità della somma a loro dovuta».

«Malgrado l’ingiustificato perdurare della situazione di stallo venutasi a creare dopo la parafatura del nuovo Accordo sull’imposizione dei frontalieri del 22 dicembre 2015 - spiega il Governo - il Consiglio di Stato ha deciso di versare l’intero montante dei ristorni relativi al 2019 per favorire una pronta risoluzione dell’annosa questione. Lo ha fatto tenendo in considerazione la lettera congiunta firmata dal Cantone e dalla Regione Lombardia il 30 aprile 2020 all’attenzione dei Ministri delle finanze di Svizzera e Italia, nonché della lettera trasmessa dal Consigliere federale Ueli Maurer al Governo cantonale il 19 giugno scorso, nella quale evoca la volontà di ambo le parti di riattivare i contatti - interrotti a causa della pandemia - così da poter giungere finalmente alla conclusione del nuovo accordo. Inoltre, in attesa della versione definitiva del parere giuridico dell’Università di Lucerna, il Consiglio di Stato scriverà a breve al Consiglio federale per richiedere uno scadenzario per la ratifica parlamentare dell’accordo da parte dei due Paesi, chiedendo che la firma da parte dei rispettivi Governi possa avvenire al più tardi entro la fine del corrente anno».