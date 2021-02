Le Tre Valli sono pronte per le elezioni comunali del 18 aprile. Considerando che le elezioni si sono tenute in forma tacita un anno fa a Bodio, Personico, Dalpe e Bedretto, ecco come si presenta la situazione degli altri Comuni della regione al deposito delle liste avvenuto entro oggi alle 18 nelle cancellerie.

BIASCA

Stabilità a Biasca sei uscenti su sette in Municipio si ripresentano, tra cui il sindaco PLR Loris Galbusera e il vicesindaco Omar Bernasconi (PPD), con i popolari democratici che schierano pure Roberto Cefis. Da parte sua la Lega dei ticinesi ripresenta Norma Ferrari Conconi. Non ci sarà più il liberale radicale Omar Terraneo, e anche in questo caso non si tratta di una sorpresa, avendo il deputato annunciato la propria partenza già un anno fa. Scompare intanto la lista civica Abiasca, con l’area rosso-verde che si è riunita nel gruppo Insieme a Sinistra per cui si candida il municipale uscente Filippo Rodoni, eletto cinque anni fa proprio per Abiasca. La sinistra schiera pure, tra gli altri, il già municipale Nadir Rodoni.

RIVIERA

A Riviera l’unico uscente su sette che non si ripresenta è il vicesindaco PPD Giulio Foletti. Confermato in lista il sindaco PLR Alberto Pellanda che cercherà di mantenere la leadership acquisita nel 2019 dopo l’elezione in Consiglio di Stato del popolare democratico Raffaele De Rosa. Per il PPD vogliono la conferma Gerolamo Cocchi e Ulda Decristophoris; per il PLR (oltre al sindaco) Ivan Falconi. Le altre due liste sono Lega-UDC (con l’uscente Sem Genini) e Partito socialista (con Igor Cima).

AIROLO

Il Municipio di Airolo cambierà volto, e come noto dovrà individuare anche il nuovo sindaco dopo che il popolare democratico Franco Pedrini già un anno fa aveva annunciato il ritiro. La sua partenza arriva al termine di tre legislature trascorse alla guida del Comune leventinese, di cui l’ultima con un anno supplementare a seguito dell’annullamento delle elezioni un anno fa per l’emergenza sanitaria. Le liste presentate sono quattro.

QUINTO

A Quinto il Municipio c’è: l’elezione è infatti avvenuta in forma tacita. A parte il sindaco liberale radicale Valerio Jelmini che come noto non si ricandida dopo 13 anni, ne faranno parte per il PLR gli uscenti Aris Tenconi e Giovanni Luppi oltre alla new entry Emilio Bossi; due uscenti anche per le altre formazioni rappresentante nell’Esecutivo: Patrizia Gobbi Coradazzi per Quinto’21 e Daniela Marveggio per PPD-Generazione Giovani-Indipendenti. Occorrà invece andare alle urne per eleggere il Legislativo.

PRATO LEVENTINA

A Prato Leventina le elezioni saranno tacite. Si ripresentano il sindaco Davide Gendotti (PLR), al timone dal 2016, e tre uscenti su quattro (il vice Sergio Sartore, Mario Galbusera e Fabio Pedrucci).

FAIDO

Faido è alla ricerca del nuovo sindaco dopo che Roland David (PPD) come noto lascerà la politica comunale dopo 29 anni di militanza nell’Esecutivo, di cui 21 come sindaco. Tutti gli altri uscenti cercano la conferma. Per i popolari democratici ci saranno dunque Michele Dazzi e Fabrizio Viscontini (oltre, tra gli altri, al presidente sezionale Corrado Nastasi); per il PLR ci saranno il vicesindaco Rinaldo Volpers e Dante Giussani; per PS-Ecologisti-Indipendenti Andrea Piemontesi; per la lista Lega-UDC-Indipendenti Patrizio Farei.

GIORNICO

A Giornico il Municipio sarà rinnovato almeno per i quattro quinti: l’unica uscente che si ripresenta è infatti Lorenza Ambrosini che figura sulla lista Giornico Futura insieme a Romana Niboli. Candidato unico sulla lista Giornico 2030 è Donatello Poggi che può vantare un’esperienza di sei anni nell’Esecutivo di Biasca alla quale va aggiunta quella in Gran Consiglio, a due riprese: nel Partito del lavoro dal 1995 al 1998 e nella Lega dei ticinesi dal 2007 al 2011. Il PLR candida Andrea Norghauer e Tiziano Peduzzi. Per mantenere la poltrona di sindaco oggi occupata da Giovanni Bardelli che ha deciso di non sollecitare un ulteriore mandato, il PPD punta su Rosolino Bellotti, Davide Rossi e Petra Giudici. L’Alternativa rossoverde corre solo per il Consiglio comunale.

POLLEGIO

In Bassa Leventina colpo di scena per quel che riguarda il sindaco uscente di Pollegio John Mercoli: se un anno fa era pronto a ricandidarsi per confermare la poltrona di “primus inter pares” in Municipio, ora ha deciso di non più sollecitare un ulteriore mandato. E questo per ragioni prettamente professionali. Mercoli si appresta dunque a lasciare la scena politica comunale dopo 13 trascorsi in seno all’Esecutivo di Pollegio, gli ultimi nove con la carica di sindaco. Per difendere il primato, i socialisti candidano gli uscenti Mehmet Cömertpay e Stefano Reali (vicesindaco), insieme ad Ives Vargiu, Alexa Zangari e il già presidente cantonale Igor Righini. Sulla lista Lega-UDC l’uscente Michele Guerra è accompagnato da Jörn Paglia, Augusto Simoni, Dimitri Bucovaz e Kevin Genini.

SERRAVALLE

A Serravalle sono 17 i candidati su quattro liste (PLR, PPD, Sinistra-Verdi-Indipendenti, Lega-UDC) in corsa per il rinnovo del Municipio. Si ripresentano quattro uscenti su cinque, compreso il sindaco liberale radicale Luca Bianchetti: con lui in lista vi sono Pascal Venti, Michelle Aleo, Tamara Martinetti e Stefano Geninasca-Menegalli. A farsi da parte è il vicesindaco popolare democratico Matteo Baggi: gli azzurri candidano Fabrizio Giamboni, Daniel Muri (Indipendente), Oskar Szczepaniec, Giacomo Cavargna ed Anna Giamboni. Oltre all’uscente Lea Ferrari, Sinistra e Verdi candidano Eugenio Bossi (Indipendente), Sheila Bruschetti ed Alessandro Sgarbi. Infine sulla lista Lega-UDC l’uscente Franco Tschopp è accompagnato da Gloria Caccialanza e Massimo Oncelli.

ACQUAROSSA

Ad Acquarossa la principale novità rispetto a dodici mesi or sono è la mancanza della lista Lega-UDC per il Municipio: la destra si presenta infatti solo per il rinnovo del Consiglio comunale. Tre le formazioni per il Municipio. I liberali ripresentano il sindaco Odis Barbara De Leoni ma non l’altro municipale uscente, Massimo Ghisla, che lascia per motivi professionali. Per l’Esecutivo ci saranno anche Lucio Bolis, Alessia Bottacchi-Rodesino, Oscar Bulloni e Lucio Tironi. Da parte sua il PPD arriva all’appuntamento elettorale senza i due municipali uscenti Riccardo Bozzini (vicesindaco) e Maurizio De Lumé. Sulla lista azzurra (con Generazione Giovani e Indipendenti) figurano Marco Derighetti, Michela Gardenghi-Oliva, Linda Gianella, Matteo Jemini (Indipendente) e Roberto Meyer. Infine, Sinistra e Indipendenti si ripresentano con gli ecologisti nella lista SIAVerde con un’unica candidatura, ovvero quella dell’uscente Eliane Jemini.

BLENIO

In corsa per una conferma vi è anche la sindaca uscente di Blenio Claudia Boschetti Straub. Con lei sulla lista della Lega figurano Stefano Fraschina e René Urietti. Per la lista Blenio 2016 si ripresenta il municipale uscente Vasco Bruni accompagnato da Roberta Giussani e Bruno Bizzozzero. Per il PLR non sarà più in corsa il vicesindaco uscente Gianpietro Canepa, mentre si ripresenta il municipale in carica Graziano Franz: con lui ci sono Renzo Bozzini, Nicola Canepa, Moreno Croce e Stefano Piantoni. L’area di Sinistra si presenta ai blocchi di partenza con il municipale uscente e politico di lungo corso Marino Truaisch: con lui in lista vi sono Alice Ambrosetti, Santina Beretta Cerboni, Edio Gada Barenco e Thomas Lechleitner.

©CdT.ch - Riproduzione riservata