L’introduzione di un patentino per i fungiatt stranieri è una proposta che a cadenza quasi regolare rispunta da metà degli anni Ottanta facendo regolarmente discutere la politica. L’idea si è però sempre arenata contro il diritto superiore, uno scoglio che ha fatto naufragare anche l’ultima proposta in questo senso, la sesta in ordine cronologico, avanzata in una mozione presentata lo scorso agosto da Piero Marchesi (UDC) e ripresa dal collega Tiziano Galeazzi.

Il Gran Consiglio ha infatti approvato con 44 voti favorevoli, 25 contrari e 5 astensioni le conclusioni del rapporto di maggioranza della Commissione costituzione e leggi (relatore il deputato socialista Carlo Lepori), contrario alla proposta. Anche in questo caso, ça va sans dire, il Parlamento ha ribadito l’impossibilità di introdurre delle misure discriminanti valevoli esclusivamente per i cercatori di funghi provenienti da oltreconfine. In parole povere, non si possono introdurre delle forme di differenziazione o discriminazione tra stranieri e residenti.

Nel suo intervento, il deputato Tiziano Galeazzi, intervenuto in qualità di mozionante acquisito visto il passaggio di Piero Marchesi in Consiglio nazionale, ha auspicato che la proposta «non venga bocciata per questioni ideologiche». Tornando ai miceti ticinesi, Galeazzi ritenuto che gli attuali controlli «non siano sufficienti». Da qui, dunque, la necessità di introdurre un patentino, basato su quelli a pagamento «in vigore nelle Regioni della vicina Penisola che incentivano il turismo locale premiando coloro che vogliono trascorrere del tempo nella stessa regione».

Dal canto suo il relatore di maggioranza Carlo Lepori si è detto dispiaciuto del fatto che «il tempo dei cittadini venga usato per questo tema». In questi anni, ha ribadito, ci si è più volti interrogati sulla possibilità o meno di favorire i residenti o i cittadini svizzeri e la risposta è stata: «No, in Svizzera non c’è questa possibilità giuridica». Non ha dunque convinto il plenum il rapporto di minoranza della relatrice Lara Filippini (UDC), favorevole alla mozione. Nel suo intervento, Filippini ha vanamente rimarcato come i boschi ticinesi siano «presi d’assalto» dai fungiatt stranieri, i quali, «con questo sistema del prendi e fuggi non generano alcun riscontro positivo per la nostra economia».

Dalla discussione in sala non sono emersi ribaltoni in grado di far pendere l’ago della bilancia a favore della proposta democentrista. Il deputato Paolo Ortelli (PLR) ha ribadito l’incompatibilità con il diritto superiore, mentre la collega del PPD Sabrina Gendotti ha posto l’accento sulle basi legali attualmente esistenti che tutelano i boschi e la raccolta di funghi, con un contingentamento per persona. Per Henrik Bang (PS) si è trattato di una proposta «simpatica» ma «raccoglivoti». «Anch’io sono irritato da alcuni raccoglitori e dal loro comportamento irrispettoso, ma siamo sicuri che siano stranieri?», si è chiesto.

Il fronte dei favorevoli ha inutilmente cercato di fare leva sull’ecologia e sulla tutela dell’ambiente. A detta di Fabio Badasci (Lega) «si tratta di una proposta sensata e ragionevole a difesa del nostro territorio». Questa posizione è stata condivisa anche da Tamara Merlo (Più Donne) - secondo cui il merito della mozione è anche quello sulla necessità di fare dei controlli - e da Edo Pellegrini (UDC), il quale si è appellato anche alle forze ecologiste. Un appello, il suo, che non è però stato raccolto: «Le mozioni di Chiesa del 2014 e la più recente di Marchesi toccano alcuni aspetti da approfondire, come il traffico parassitario e i parcheggi improvvisati oppure il littering», ha rimarcato Andrea Stephani (I Verdi). Tuttavia, «pur concordando con la diagnosi, non concordiamo con la cura che viene proposta». Ancora più tagliente l’intervento di Matteo Pronzini (MPS), che ha parlato di «proposta xenofoba e razzista».

