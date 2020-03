«Ho chiamato in banca il mio consulente giovedì mattina alle 9.30 e alle 10.30 avevo la liquidità sul conto». Il sistema di crediti ponte ideato dalla Confederazione per aiutare le piccole e medie imprese (che durante la trasmissione Piazzapulita è stato indicato quale esempio da seguire anche in Italia da Matteo Salvini) sembra decisamente funzionare. C’è chi ci ha segnalato qualche prevedibile problema – ne parleremo più avanti – ma la realtà è che in 48 ore le banche hanno immesso nell’economia ticinese centinaia di milioni di franchi di liquidità. «In tutta onestà – ci spiega il titolare di una piccola azienda del Luganese – prima di attingere a questi fondi mi erano rimasti solo i soldi pagare l’affitto e non abbastanza per tutti gli stipendi. Con due giorni di ritardo sono riuscito a...