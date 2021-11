Sono stati festeggiati negli scorsi giorni i 45 anni di attività dell’Associazione Ticinese Funzionari Controllo Abitanti (ATFCA). La manifestazione si è tenuta nella nuova ala della Scuola dell’infanzia di Savosa dove in agenda c’erano pure le nomine statutarie. Alla presidenza è stata eletta Katia Corti (alla testa dell’Ufficio controllo abitanti di Mendrisio) che prende il posto di Christian Barelli (segretario comunale di Savosa) il quale non ha sollecitato un nuovo mandato dopo 20 anni nel comitato, di cui sette quale presidente. A completare il comitato, in sostituzione anche di Monica Yaa che ha lasciato dopo tredici anni, sono state elette per acclamazione Laura De Piaggi (Città di Bellinzona) e Simona Mantegazzi (del nuovo Comune di Tresa). Tutti gli uscenti sono stati ringraziati e omaggiati.

È poi seguito un momento di formazione davanti a cento soci. Il complesso tema degli affittacamere è stato apprezzato e stimolante. A conclusione del pomeriggio si sono tenuti i discorsi ufficiali per i 45 anni dell’associazione. È intervenuto il sindaco di Savosa Raffaele Schärer per il saluto di benvenuto e per ringraziare i soci che sono la «porta di accesso» dell’Amministrazione. Ha poi preso la parola il presidente uscente Christian Barelli che ha presentato una carrellata sull’attività degli ultimi cinque anni. L’associazione per l’occasione ha ospitato il consigliere di Stato Norman Gobbi il quale ha portato il saluto del Governo e ha pure ringraziato i soci per l’importante operato che svolgono e per la proficua collaborazione con il comitato: prossimamente ci si chinerà assieme sulla revisione della Legge «madre» del controllo abitanti e sarà ulteriormente approfondita la tematica del domicilio per rapporto all’abitabilità (quest’ultima di competenza degli Uffici tecnici).