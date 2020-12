Un 29.enne rumeno residente in Romania è stato arrestato ieri in quanto sospettato di essere l'autore di quattro furti di automobili di alta gamma avvenuti nei mesi scorsi ai danni di alcuni garage e carrozzerie (due nel Luganese, uno nel Locarnese e uno nel canton San Gallo). Lo comunicano il Ministero pubblico, la Polizia cantonale e le Guardie di confine in una nota congiunta, in cui spiegano che alla identificazione dell’uomo si è giunti grazie a un'attività investigativa svolta dagli inquirenti della Polizia cantonale con il supporto tecnico della polizia Città di Lugano. In seguito anche all'emanazione di un mandato di cattura della Magistratura ticinese, si è così arrivati al fermo del 29.enne, effettuato al valico doganale di Ponte Tresa dalle Guardie di confine. La principale ipotesi di reato a suo carico è quella di furto ripetuto. L'inchiesta è coordinata dal sostituto procuratore generale Nicola Respini.