In Ticino le levatrici che lavorano nei reparti di maternità, in casa nascita e le indipendenti impegnate sul territorio si adoperano anche durante lo stato di emergenza affinché le partorienti possano vivere in piena sicurezza l’evento della nascita del loro figlio. Per questo motivo la sezione ticinese della Federazione svizzera delle levatrici (FSL-Ti) in modo proattivo ha avuto contatti con l’ufficio del Medico cantonale (UMC) e del Farmacista cantonale organizzandosi per garantire l’accompagnamento di donne in gravidanza, parti e puerperi delle famiglie ticinesi garantendo loro la sicurezza.

In particolare, in accordo con l’UMC la FSL-Ti ha messo in atto delle strategie allo scopo di evitare rischi inutili per le famiglie ticinesi e per le professioniste, dettati dal sovraccarico emozionale e fisico.

«In particolare - indica un comunicato stampa della federazione - 1) i nuovi casi di partorienti o puerpere sono assunti dalle levatrici indipendenti in prima scelta da chi non lavora in un ospedale o clinica; 2) le levatrici indipendenti che lavorano negli ospedali e che sono state assegnate a reparti maternità saranno la seconda scelta; 3) le levatrici che per ragioni di lavoro sono a contatto con casi sospetti o positivi al COVID 19, possono assumere cure a domicilio se hanno rispettato le regole di protezione individuale; 4) le levatrici limitano nel rispetto della situazione , le viste a domicilio, e propongono in alternativa colloqui telefonici».

A tal proposito si tiene a ricordare che le levatrici indipendenti che operano sul territorio sono reperibili attraverso la permanenza telefonica della sezione chiamando il numero: 079/602.26.20 dalle 10.00 alle 20.00 (dalle 10.00 alle 12.00 il sabato e la domenica) o sul sito: www.trova-una-levatrice.ch.

In questo quadro l’Associazione nascere bene Ticino ha allestito un documento (VEDI QUI SOTTO) che mira a rispondere alle domande più frequenti dei genitori, con l’obiettivo di orientarli, rassicurarli e permettere loro di vivere l’esperienza della nascita con controllo e serenità.

©CdT.ch - Riproduzione riservata