Futuro in chiaroscuro per i ristoranti ticinesi

«Alberghi, bene. Ristoranti, meglio ma ancora male». Si possono riassumere così i risultati dell’indagine del Centro di ricerca congiunturale (KOF), pubblicate ieri dall’Ufficio cantonale di statistica e relativi al secondo trimestre del 2021. Indagine dalla quale emergono una sostanziale soddisfazione da parte degli albergatori – i quali segnalano diversi miglioramenti sia a livello nazionale sia soprattutto in Ticino e in particolar modo nella zona del Lago Maggiore – e qualche dubbio in più da parte dei ristoratori, che riportano invece una situazione più negativa. Una dualità, fa notare l’Ufficio di statistica, riscontrata anche nelle previsioni per il terzo trimestre, espresse all’inizio della stagione estiva: da un lato un diffuso ottimismo per il settore alberghiero e dall’altro un sostanziale...