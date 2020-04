«Ovviamente siamo molto contenti della decisione del Consiglio di Stato ticinese. È un attestato di fiducia nei nostri confronti, per il lavoro che stiamo portando avanti». Interpellato dal Corriere del Ticino, il CEO di AlpTransit San Gottardo SA Dieter Schwank si dice soddisfatto della concessione, da parte del Governo, della deroga alla società per la ripresa dei lavori sul cantiere della galleria di base del Monte Ceneri. Una deroga necessaria in virtù dell’emergenza coronavirus e del blocco delle attività produttive e commerciali non essenziali introdotto una settimana e mezzo fa da Bellinzona per arginare la diffusione della COVID-19 a Sud delle Alpi. Si può dunque ripartire con gli interventi di manutenzione ordinaria. Dovranno ovviamente essere rispettate le misure di igiene e di distanza...