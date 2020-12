A partire dal cambio d’orario del prossimo 13 dicembre, come previsto, treni merci e passeggeri potranno transitare attraverso la galleria di base del Ceneri. L’Ufficio federale dei trasporti (UFT) ha rilasciato alle FFS l’autorizzazione per l’esercizio nell’opera.

Il traforo, sottolinea l’UFT in un comunicato divulgato oggi, segna il completamento di AlpTransit e la realizzazione della ferrovia pianeggiante sull’asse del San Gottardo. Il tunnel permetterà di ridurre notevolmente i tempi di percorrenza per i viaggi internazionali e per quelli tra Ticino e Svizzera tedesca, nonché di collegare direttamente Lugano e Locarno.