Il dottor Christian Garzoni, specialista in malattie infettive, lancia nuovamente un appello alla responsabilità e conferma che ricoverati in cure intense non ci sono solo pazienti anziani, ma pure giovani adulti. La situazione sanitaria rimane di estrema allerta e il coronavirus non può essere sottovalutato.

Come vanno le cose in Ticino?

«Va detto che la curva dei numeri che stiamo osservando sicuramente nasconde un gran numero di persone che è positiva al coronavirus ma che non è testata. Le curve dei casi hanno sempre la stessa tendenza in tutti i paesi e che oggi questa è esponenziale. Ed è quando i valori sono ancora bassi che occorre portarsi avanti senza esitare con misure forti ma irrinunciabili: si tratta di misure che devono limitare i contatti tra le persone. Queste sono le sole in grado di rallentare la crescita della curva. Prima si interviene, meglio è».

Abbiamo un numero indefinito di persone contagiate ma che non lo sanno e che sfuggono ai crescenti casi?

«È sempre così quando si sviluppa un’epidemia, i numeri rendono conto solo delle persone testate. Ed è da diversi giorni che per prassi si testa solo chi manifesta sintomi di una certa gravità come polmoniti o necessitano ospedalizzazioni. È un virus subdolo che può dare l’impressione di essere poco malati, magari di avere anche solo una piccola sindrome influenzale e ci sono tanti casi di persone con sintomi leggere che non vengono testati. Sarebbe oggi impossibile testare anche i casi banali, i test vanno usati nei pazienti veramente ammalati».

Il Consiglio federale ha reso nazionali le misure adottate in Ticino. Abbiamo fatto scuola?

«Penso che la decisione del Ticino, e anche quella dei paesi confinanti come la Germania, ha indotto l’Autorità federale ad agire finalmente con più polso. Saluto molto favorevolmente quanto deciso dal Governo federale è quanto andava fatto per rallentare la diffusione del coronavirus. Non c’era altra scelta».

E cosa dire del Ticino?

«Occorre essere onesti e guardare in faccia alla realtà, il Ticino lo ha fatto. Forse si poteva agire un poco prima, ma vanno riconosciute anche oggettive difficoltà. Il fatto di essere stato il primo ad essere investito, avere all’inizio numeri di casi bassi che portano a “sottostimare” la situazione, per il fatto di essere la frontiera a contatto con la Lombardia, zona di forte propagazione del coronavirus. Questo non ha di certo aiutato. All’inizio oltre San Gottardo vi era una percezione parziale di quanto stesse arrivando da noi che poi, naturalmente, avrebbe interessato anche il Nord delle alpi. Non è stato verosimilmente semplice per le nostre autorità politiche e sanitarie spiegare e convincere, sia in Ticino che a Berna».

Infatti, prima della comunicazione da Berna di ieri sera, in giornata si erano mossi alcuni Cantoni. È più facile imitare e seguire che fare da apripista?

«Le cose stanno esattamente in questi termini, inoltre non dimentichiamo che le autorità cantonali hanno una certa autonomia a livello decisionale, ma un sostegno deciso da Berna ai cantoni è necessario per una serie di misure forti e aiuta i singoli cantoni a prendere decisioni forti».

E quando vedremo i primi risultati, quando la curva inizierà a scendere?

«È la domanda delle domande. È difficile rispondere e non posso fare altro che riferirmi a quelle che sono le ipotesi conosciute ad oggi, che però non hanno valenza certa e assoluta. Le misure coercitive, cantonali e ora divenute federali dovrebbero mostrare i primi effetti dopo 12-14 giorni, ma il grado d’impatto è difficilmente prevedibile. C’è una situazione paradossale. Tutti hanno fretta che tutto finisca, il che renderebbe più rapido la curva dell’aumento dei casi con in picco molto alto. Ma le conseguenze sarebbero oltremodo nefaste per il sistema sanitario e anche per le potenziali conseguenze perché troppi si ammalerebbero in poco tempo. Noi medici invece puntiamo a un appiattimento e allungamento della curva in modo che gli ospedali e le cure intensive siano in grado di assorbire i malati».

Il virus si sta diffondendo, questo è chiaro. Si sta anche rafforzando?

«È un virus piuttosto stabile nel tempo. Queste sono le prime indicazioni che ci sono giunte, altre le attendiamo a breve. Non dovrebbe diventare più aggressivo, in quanto non ha attualmente nessuna pressione di selezione verso forme più aggressive. La sua diffusione facilitata nella popolazione non necessita un rafforzamento, nello stesso tempo ha alcune categorie per le quali i danni sono limitati, come per i giovani».

E cosa dire dei cosiddetti giovani adulti?

«Questo è molto importante, è vero che parliamo della categoria degli anziani come quella più fragile. Ma attenzione, nelle cure intense abbiamo anche cittadini di questa categoria. Non lo dico per spaventare ma perché è una realtà che non si può sottovalutare e tutti devono seguire le regole della distanza sociale».

E come sta il sistema sanitario?

«C’è la consapevolezza che c’è un nemico comune da combattere e tutti stanno unendo le forze. Grazie allo Stato maggiore di condotta si è rafforzato un gruppo che lavora intensamente e con grande determinazione, che unisce le Istituzioni, gli apparati statali quali la polizia, la protezione civile, l’esercito e i partner medici sul territorio che creano una crossa rete operativa: EOC, cliniche private, medici di famiglia sul territorio, Ordine dei medici, case anziani, spitex. Il nemico è temibile e la situazione è seria, la reazione è stata adeguata. Oggi però occorre la piena coscienza e collaborazione della popolazione».

Ai cittadini oggi cosa si sente di dire?

«Che noi stiamo lavorando con grande determinazione, vi garantisco che le giornate sono molto intense per tutti noi perché questo è il mio lavoro e tutti noi medici e chi opera nel nostro sistema sta prendendo con grande serietà la questione coronavirus. Il blocco o semiblocco delle attività sono un’opportunità da cogliere che viene data alla popolazione tutta e deve essere colto nella sua pienezza per prendere tutti fiato e poi ripartire. Mettiamo da parte ogni tendenza egoistica, restiamo a casa. Uscire a prendere aria da soli è possibile. Ma andare al parco giochi o mandare i figli a giocare a pallone sul piazzale della scuola, così come radunarsi per strada o nelle case in gruppo permettetemelo, è da incoscienti sociali. Non fatelo. Riducete tutti i contatti non vitali. La distanza sociale e il rinchiudersi nel nucleo familiare è imperativo».

Ha un messaggio per gli anziani?

«Gli anziani sono la categoria più a rischio purtroppo con una mortalità rilevante e devono restare a casa. Chiudere le visite nelle case per anziani e le visite negli ospedali mi mette il magone ma è stato necessario. Non dimentichiamo chi è solo, nel limite delle sue possibilità chiamiamolo al telefono, magari anche facendo capo alla videochiamata. Anche questo è molto importante».

Sul web si legge di tutto, anche che il virus morirebbe a 26 gradi. È vero?

«Non c’è alcuna evidenza scientifica. Neppure di altre leggende che circolano online. Meglio non crederci e seguire le indicazioni delle autorità che discendono da evidenze scientifiche. L’unica cosa utile è evitare la sua diffusione a tutti i costi con la distanza sociale».

©CdT.ch - Riproduzione riservata