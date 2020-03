Il Consiglio di amministrazione di GastroTicino si è riunito oggi in seduta straordinaria per analizzare la situazione in cui versa il settore della ristorazione e albergheria, alla luce degli ultimi sviluppi relativi al diffondersi del coronavirus in Ticino.

In un comunicato stampa GastroTicino parla di «drammatica emergenza, con una perdita media della cifra d’affari attorno all’80%» e invita i suoi associati «a valutare ed eventualmente a contattare i propri fiduciari, consulenti finanziari e/o partner sociali, per analizzare la propria situazione finanziaria, riflettendo anche sulla possibile sospensione dell’attività». La federazione degli esercenti e degli albergatori ticinesi fa inoltre appello anche ai proprietari degli stabili «affinché possano ridurre le pigioni dei ristoratori, aiutandoli così nella lotta per la sopravvivenza».

In quadro tracciato da GastroTicino è decisamente fosche: «La maggior parte degli ospiti non raggiunge più il Ticino, vuoi per timori di contagio, vuoi per le conseguenze economiche nelle regioni di provenienza dovute al virus. Il mancato afflusso e le cancellazioni delle prenotazioni per la Pasqua, costituiscono un danno immenso per l’albergheria», si legge nella nota stampa della federazione. «Lo stesso vale per i ristoratori, i quali non si vedono solo privati di questi ospiti, ma sono sottoposti a una serie di (comunque giustificate) limitazioni e annullamenti di eventi; basti pensare agli esercizi pubblici che ruotano attorno a una rappresentazione teatrale, un meeting o un concerto quando vengono annullati».

«Questa importante riduzione delle entrate porta a un problema di liquidità, che produce a sua volta effetti di palese evidenza: riduzione delle assunzioni (con le persone che rischiano la disoccupazione, se non la pubblica assistenza), ordinazioni ridotte all’essenziale (con ripercussioni sui fornitori) e, nel peggiore dei casi, persino la bancarotta», conclude GastroTicino, la cui Assemblea dei delegati ha incaricato all’unanimità il Consiglio di amministrazione «di percorrere tutte le vie possibili per evitare il tracollo di uno dei settori trainanti dell’economia».

Una lettera ai Comuni

Oltre alle autorità cantonali e federali, che sono già state coinvolte, GastroTicino «auspica un segnale forte anche da parte dei Comuni». In una lettera inviata ieri, GastroTicino chiede «l’esenzione dal versamento della tassa base sui rifiuti; l’esenzione dal versamento della tassa sull’utilizzo del suolo pubblico e i tributi sulle insegne; prevedere tempi di pagamento più lunghi per i tributi scoperti di loro competenza; il rilancio delle attività legate al settore, riducendo tasse e balzelli, non appena la situazione sarà migliorata e la riduzione dei vincoli legati agli eventi e manifestazioni locali quando sarà il momento di tale rilancio». Per questi motivi GastroTicino chiede altresì «di valutare l’introduzione dei buoni pasto Lunch-Check all’interno del vostro Ente pubblico così da invitare i vostri dipendenti a vistare i ristoranti della zona».

La decisione del Governo

Nel decretare lo stato di necessità, in data odierna il Consiglio di Stato ha stabilito una limitazione anche per il settore alberghiero e della ristorazione: chi è in possesso di un’autorizzazione da gerente per attività con più di 50 persone potrà proseguire con la sua attività ma non potranno esserci più di 50 persone contemporaneamente nei locali.

