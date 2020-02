Gennaio folle: baciati dal sole e pioggia col contagocce

A Lugano, ad esempio, la temperatura media è risultata essere di 5,0 °C, ossia 1,7 gradi in più del periodo 1980-2010. I millimetri di pioggia caduti sono stati solo 5,6 (media: 66,2 mm) e ci sono state 172,9 ore di sole (il 39% in più). Dati simili sono stati registrati in tutto il Paese. Da notare che in gennaio ben tredici stazioni di misurazione hanno fatto segnare un soleggiamento record. L’attivista svedese Greta Thunberg ha fatto sapere che in Svezia le temperature medie hanno superato anche di 10 gradi la norma, criticando il silenzio dei media.