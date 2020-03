Il settore turistico si trova in questo momento messo a dura prova per via del coronavirus, ma lo scorso mese di gennaio i pernottamenti in Svizzera sono cresciuti mediamente del 6,3% a 3,0 milioni. In aumento, del 5,8%, anche il dato ticinese, come si evince dalle cifre pubblicate oggi dall’Ufficio federale di statistica (UST).