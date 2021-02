Dopo aver conseguito la licenza in Scienze sociali all’Università di Losanna, Gianola ha ottenuto successivamente la Maîtrise presso la stessa facoltà e in seguito il Diploma in Economia e Amministrazione Sanitaria presso l’Ecole des Hautes Etudes commerciales, sempre a Losanna.

Il Consiglio di Fondazione ha ringraziato Daniele Intraina per il grande lavoro svolto con competenza, professionalità e visioni prospettiche: in oltre trent’anni di attività - che hanno segnato un notevole sviluppo di prestazioni e strutture in risposta all’accresciuta presa in carico e ai mutevoli bisogni dell’utenza con problematiche di dipendenza – ha saputo sviluppare il Servizio con criteri di qualità e di sicura professionalità in ogni ambito, creando una struttura e una squadra molto apprezzata in tutto il Cantone.