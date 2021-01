Giorgio Merlani: «Il soggetto contagiato è stato attento ed è già praticamente guarito»

Primo caso di variante sudafricana del SARS-CoV-2 in Ticino. Lo ha comunicato il DSS, precisando che delle analisi specifiche svolte su un caso sospetto hanno confermato la presenza di questo «ceppo» anche nel nostro territorio. Si tratta di una persona residente in Sudafrica giunta poco prima di Natale nel nostro cantone in visita a famigliari. L’Ufficio del medico cantonale ha quindi provveduto a informare gli operatori sanitari, istituendo una procedura specifica per identificare altri possibili casi. I criteri che rendono un’infezione «sospetta» sono tre: un soggiorno in Gran Bretagna o in Sudafrica, un contatto stretto con un caso accertato di variante, un’evidenza particolare riconosciuta in fase di analisi di laboratorio. Niente allarmismo, però: come ci ha spiegato Giorgio Merlani,...