Il professor Giorgio Noseda, che durante il Dies Academicus virtuale dell’Università di Zurigo, tenutosi sabato 25 aprile, il professor Giorgio Noseda è stato insignito del titolo di “Senatore ad honorem” dell’Ateneo zurighese quale riconoscimento per le sue molteplici attività sviluppate durante vari decenni a favore della ricerca in medicina. A renderlo noto è la Fondazione per l’Istituto oncologico di ricerca (IOR) congratulandosi allo stesso tempo con il proprio vicepresidente.

«Con questa onorificenza, l’Università di Zurigo riconosce il suo impegno infaticabile rivolto all’interesse generale, contribuendo in modo particolare a sviluppare la ricerca sul cancro in Svizzera. Tra i suoi meriti, vengono citati: la creazione delle Fondazione svizzera per la ricerca sul cancro, che finanzia progetti di ricerca con almeno 20 milioni di franchi all’anno, di Oncosuisse (organizzazione mantello di tutte le organizzazioni svizzere contro il cancro), del Registro nazionale del cancro (NICER), con sede presso l’Università di Zurigo, la quale, grazie a una grossa donazione della Lega svizzera contro il cancro, ha istituito la “Cattedra Giorgio Noseda per l’epidemiologia e la cura del cancro”. Viene pure citato il suo contributo alla creazione dell’Istituto di Ricerca in Biomedicina (IRB), Bellinzona.