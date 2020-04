Cinquantuno. Poi trentuno, dodici e infine quindici. Sono questi i numeri degli ultimi giorni che ci fanno ben sperare sull’andamento dell’epidemia del coronavirus nel nostro cantone. Si tratta dei casi positivi alla COVID-19 registrati ogni ventiquattro ore tra domenica e mercoledì. Casi che in Ticino sono in calo rispetto a qualche settimana fa. Il 1. d’aprile, ad esempio, l’incremento sull’arco della giornata era stato di 104 casi positivi. E nei quattro giorni precedenti l’aumento aveva sempre superato le 100 unità. Oggi le ultime cifre stanno quindi dando ragione alle misure intraprese per frenare il diffondersi del virus e preservare il sistema sanitario. Ma cosa possiamo attenderci per i prossimi giorni? Secondo Paolo Bianchi, direttore della Divisione della salute pubblica del DSS, «è bene innanzitutto fare una premessa: ovvero che i dati molto modesti di questi ultimi due giorni sono un po’ falsati perché arrivano dopo il fine settimana di Pasqua, quando la disponibilità a fare test è minore e la popolazione è meno incline a farli».

Detto ciò, anche Bianchi evidenzia il calo registrato da inizio aprile: «Rispetto al picco raggiunto a fine marzo, i dati sono effettivamente in netto calo. E questo è dovuto alle misure intraprese e al comportamento virtuoso della popolazione».

Segnali incoraggianti, dunque, ma che non devono far dimenticare il messaggio principale: «Dobbiamo tenere alta la guardia - tiene a sottolineare Bianchi - Anche perché ad ogni parziale apertura della società, corrisponderà un aumento dei casi. È quindi fondamentale che i cittadini continuino ad applicare in maniera rigorosa le indicazioni delle autorità».

Nelle strutture sanitarie

Così come l’incremento generale dei casi positivi è in flessione, anche le cifre riguardo alle persone ricoverate nelle strutture sanitarie ticinesi migliorano di giorno in giorno. Il picco dei ricoveri è stato registrato il 30 marzo (415 persone, di cui 75 in terapia intensiva), mentre oggi i pazienti ricoverati sono 265. Possiamo dunque dire che le strutture sanitarie, e quindi anche il personale, stanno finalmente tirando un po’ il fiato? «Sì, sono giorni un po’ più tranquilli. Il sistema sanitario non avrebbe potuto reggere crescite come quelle registrate a fine marzo. Grazie alle misure intraprese c’è invece stata una stabilizzazione e poi una decrescita quasi improvvisa e oggi alcuni reparti dedicati ai pazienti Covid si stanno riconvertendo, anche perché oggi è importante tornare a curare quei pazienti che soffrono di altre patologie».

Se come detto il numero di ricoveri è in calo da un paio di settimane, è rimasto invece più stabile quello dei pazienti in terapia intensiva, che ha iniziato a scendere in maniera significativa solo negli ultimi tre o quattro giorni. Se da fine marzo il loro numero era stabile intorno ai 70, da domenica ha iniziato a calare fino a giungere a 60 pazienti. Questo fatto, ci spiega Bianchi, «è normale poiché a questi pazienti, rispetto a quelli ‘‘normali’,’ serve naturalmente qualche giorno in più».

Un altro dato incoraggiante riguarda il numero di pazienti dimessi dagli ospedali dopo essere stati ricoverati per coronavirus. Un numero in netta crescita, passato dai 229 del primo d’aprile agli attuali 548. Un paziente dimesso, è bene ricordarlo, non è però forzatamente un paziente guarito. «C’è un grande dibattito tra esperti a livello globale su questo tema. Ad oggi non c’è una definizione univoca. Ma diciamo che il termine dimesso è più efficace. Ad esempio per pazienti più complessi da gestire, come gli immunodepressi, o per quelli passati dalle cure intensive, preferiamo essere più prudenti prima di ritenerlo ‘‘guarito’’. Se normalmente dopo 10 giorni dai primi sintomi e dopo 48 ore senza sintomi un paziente può essere dimesso, in altri casi più complessi si preferisce, come detto, essere più prudenti e attendere qualche giorno in più».

Anche dai tamponi un segnale incoraggiante

Un’altra questione importante per comprendere le cifre riguardanti il coronavirus riguarda i tamponi effettuati in Ticino. A questo proposto Bianchi spiega che durante i giorni del picco, circa tra il 22 e il 28 marzo, il laboratorio dell’Ente ospedaliero cantonale (che effettua circa tre quarti dei tamponi totali) faceva 250 test al giorno. In quel periodo, circa il 40% risultava positivo. Oggi, invece, lo stesso laboratorio effettua circa 150 tamponi al giorno, con una percentuale di positività intorno al 20%. «Anche questo - evidenzia il nostro interlocutore - è un segnale che il virus circola meno».

«Merlani sta bene»

Infine chiediamo al direttore della Divisione della salute pubblica un aggiornamento sullo stato di salute del medico cantonale Giorgio Merlani, risultato positivo al coronavirus. «Sta bene. Anche oggi ha partecipato a una riunione in tele-conferenza dello Stato maggiore cantonale di condotta. Oggi è anche il decimo giorno da quando ha avuto i primi sintomi, quindi dovrebbe poter rientrare a breve».

