Aiutare. Citiamo dal vocabolario Treccani: prestare ad altri la propria opera in momenti di difficoltà o per cose che non sarebbero capaci di fare da soli. Un gesto nobile, già. E per nulla scontato. Lo sanno bene quattro studenti dell’Università della Svizzera italiana, vicinissimi a ottenere il Master in Psicologia cognitiva: Veronica Bacchelli (24 anni), Ilaria Falvo (25), Tijiana Tomic (24) e Nikita Akulenko (25). Il loro progetto – «GiovaniCheAiutanoTicino» – è rivolto a ragazze e ragazzi tra i 18 e i 25 anni che si prendono cura di un parente, un conoscente o amico ammalato o, ancora, che lo hanno fatto in passato.

«Si tratta di un progetto applicativo all’interno dell’Università» sottolinea Ilaria. Il quartetto è coordinato dalla Dottoressa Serena Petrocchi, psicologa e ricercatrice presso la Facoltà di Biomedicina. L’obiettivo del progetto, banalmente, è avvicinare questa fetta di popolazione e, soprattutto, comprenderne i bisogni. «Al momento non c’è una misurazione universale del fenomeno, né una definizione» afferma ancora Ilaria, che raggiungiamo assieme a Veronica per una chiacchierata. Ovvero, chi aiuta lo fa senza che tale aiuto venga riconosciuto, magari perfino apprezzato. A più livelli. Nella letteratura anglosassone, un giovane che aiuta viene definito Young Carer. «Innanzitutto – proseguono in coro le nostre interlocutrici – vorremmo capire quante persone potrebbero rientrare nel nostro progetto qui in Ticino. Abbiamo preparato una sorta di checklist con otto comportamenti tipici del caregiver. Il primo passo, spesso, è accorgersi di essere un giovane che aiuta».

Proprio così, chi aiuta nella maggior parte dei casi lo fa senza pensarci. «È normale» sottolinea Ilaria. Il progetto avviato all’interno dell’Università, quindi, in un certo senso dovrà scovare questi profili. «E capire appunto quali sono le necessità, quali i bisogni, in che modo ad esempio un’istituzione come l’USI potrebbe sostenere questi giovani che aiutano». Aiutare, va da sé, implica dei sacrifici enormi. «E ti porta a non vivere appieno la gioventù» spiega Ilaria. Il progetto intende approfondire le esperienze di questi giovani attraverso interviste e testimonianze. «Garantiamo anonimato e privacy. L’idea, nello specifico, è quella di riflettere sulla tematica. Crediamo che parlare dei bisogni di chi si prende cura di altre persone ammalate sia un primo, importante passo».

In Ticino, va detto, ci sono già associazioni che si muovono in parallelo. Questo progetto, poi, ha anche individuato possibili partner interessanti. Viene da chiedersi cosa spinga un quartetto di studenti a interessarsi così a fondo a una tematica del genere, di fatto sottaciuta dai media. «Io ho sempre avuto un grande interesse per la ricerca qualitativa» conclude Ilaria. «Qui, al netto dell’anonimato che garantiamo, possiamo entrare nella vita delle persone e capire cosa provano nell’aiutare qualcuno». Veronica, dal canto suo, ha un legame personale con la materia: «C’è stato un momento in cui le mie sorelle si sono prese cura di me. Ho conosciuto così anche il loro punto di vista, è stato importante».

