Nel fine settimana che sta volgendo al termine le Polizie comunali dei principali centri del cantone complessivamente hanno comminato oltre 140 multe per il non rispetto delle normative anti-COVID. La maggior parte sono state inflitte nel Luganese e principalmente a causa di assembramenti da parte di giovani. Da lunedì, ricordiamo, in Svizzera gli agenti possono sanzionare le persone che non indossano una mascherina laddove obbligatoria, gli eventi privati con più di cinque persone o gli assembramenti illegali nei luoghi pubblici.

Il picco di venerdì e sabatoLa situazione su questo fronte, va detto, prima dell’arrivo del fine settimana è stata molto tranquilla in tutto il cantone: da lunedì a venerdì, ad esempio, a Lugano è stata inflitta una sola multa a una persona che non indossava la mascherina....