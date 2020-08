Erano 602 alla fine di giugno. Poi 990 il 20 di luglio. Oggi sono 1.535 i contratti di tirocinio duale firmati in Ticino. In questo complicato 2020, contraddistinto dalla pandemia e dalle difficoltà economiche che ne sono una diretta conseguenza, gli occhi di molti sono puntati su uno dei pilastri del sistema formativo del nostro Paese: l’apprendistato. Malgrado il momento difficile, però, come testimoniano le cifre appena citate, la situazione sta pian piano evolvendo e i numeri che giungono dalla Divisione della formazione professionale del DECS sono, perlomeno considerato il contesto, rincuoranti. Attualmente, come ci conferma l’aggiunto al direttore della Divisione Oscar Gonzalez, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno mancano all’appello circa quaranta contratti. A fine giugno,...