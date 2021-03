Nell’ambito delle elezioni comunali, I Verdi di Bellinzona presentano il dibattito «Giovani e pandemia: da dove iniziare?». Una serata di dibattito online aperta al pubblico e visibile sulle pagine Facebook de I Verdi del Bellinzonese e de I Verdi del Ticino che sarà trasmessa in diretta domani, giovedì 11 marzo, alle 20.15. Il dibattito si pone l’obiettivo di fare emergere le differenti sensibilità sul tema da parte dei vari candidati al Municipio.

Gli ospiti saranno Giorgio Soldini (PPD, capodicastero Servizi sociali), Giulia Petralli (I Verdi), Lisa Boscolo (PS) e Manuel Donati (Lega dei ticinesi). Introdurrà la serata Christian Polti, operatore sociale e responsabile del centro giovani della Valle di Blenio. La serata, che permetterà agli spettatori di interagire con gli ospiti via Facebook, si pone l’obiettivo di valutare quali misure di politica giovanile occorre portare avanti in un contesto mutato come quello dell’attuale pandemia, dove i giovani figurano spesso tra le vittime meno visibili degli attuali tempi difficili.