«Giovani senza tabacco», anche il Ticino si schiera

Il 13 febbraio 2022 il popolo svizzero si esprimerà sull’iniziativa «Sì alla protezione dei fanciulli e degli adolescenti dalla pubblicità per il tabacco (Fanciulli e adolescenti senza pubblicità per il tabacco)». L’iniziativa chiede di vietare completamente la pubblicità per il tabacco dove fanciulli e adolescenti potrebbero vederla, per esempio nella stampa, sui manifesti, su Internet, nei cinema, nei chioschi o in occasione di manifestazioni. Le stesse regole si applicherebbero anche alle sigarette elettroniche. Rimarrebbe permessa la pubblicità destinata esclusivamente agli adulti o nei luoghi non accessibili ai minorenni. In Ticino il coordinamento dell’iniziativa è stato affidato alla Lega polmonare ticinese e alla Lega cancro Ticino, i quali a loro volta hanno coinvolto enti pubblici e privati, associazioni e Fondazioni, politici, medici, sportivi e personaggi illustri.