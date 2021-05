Il Giro d’Italia in arrivo in Ticino. Sabato 29 maggio 2021 si terrà infatti la 20esima tappa dell’importante competizione ciclistica. Tappa di 164 km con percorso Verbania-Valle Spluga-Alpe Motta. Per il passaggio in Ticino sono quindi da prevedere delle chiusure temporanee della circolazione stradale dalle 11.30 alle 14.00 nonché blocchi parziali o totali, nelle tratte toccate dal passaggio del Giro, del trasporto pubblico su gomma.