Pozzanghere, pioggia battente e una temperatura autunnale. Il campeggio del TCS di Muzzano questa mattina appariva semi deserto. Pochi i turisti che, muniti di giacca impermeabile ma con le infradito ai piedi, hanno deciso di avventurarsi fuori dai camper per fare due passi. La maggior parte ha preferito attendere al coperto che il maltempo passasse. «Altro che Sonnenstube», avrà pensato qualcuno di loro guardando il cielo carico di pioggia. «Peccato per il meteo, ma qui ci stiamo trovando molto bene», dice una giovane coppia di San Gallo, per la prima volta in vacanza in Ticino. «I bambini si divertono giocando sotto l’acqua e noi ci godiamo un po’ di tranquillità, confidando nelle previsioni che indicano un miglioramento nelle prossime ore. D’altronde, un paio di giorni di maltempo possono...