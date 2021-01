Locarno

I popolari democratici sono i primi a presentare la nuova lista dei candidati in corsa per l’Esecutivo cittadino: a giocarsi il settimo posto saranno Claudio Franscella e Ivo L. Pellanda – Confermati gli abbandoni del vice sindaco Paolo Caroni e di Barbara Angelini Piva – L’assemblea per la ratifica si terrà in forma scritta