Giudici di garanzia, passi avanti sul potenziamento

Presto i giudici dei provvedimenti coercitivi in Ticino torneranno a essere quattro. Ieri, la Commissione giustizia e diritti ha infatti firmato il rapporto (relatori il socialista Nicola Corti e la liberale radicale Giovanna Viscardi) relativo al ripristino del numero dei giudici dei provvedimenti coercitivi.

Il numero dei giudici di garanzia (coloro che convalidano o meno arresti e carcerazioni disposti dal Ministero pubblico) era infatti passato da quattro a tre nel 2016 nell’ambito della manovra di risanamento delle finanze cantonali. Una decisione poi approvata dal Parlamento e pure dal popolo chiamato alle urne l’anno seguente.

Già nel 2017, però, il Consiglio della Magistratura nel suo rendiconto faceva notare che, in seguito al taglio, l’ufficio risultava insufficientemente dotato. Ed ecco che, nel 2018, è subito stata presentata un’iniziativa parlamentare da Raoul Ghisletta (PS) per chiedere, appunto, di tornare alla situazione precedente il 2016.

Ora, come detto, la commissione chiede al Parlamento di approvare l’iniziativa, andando così a potenziare nuovamente l’ufficio. E ciò, ci spiega il co-relatore del rapporto Nicola Corti, «in particolare alla luce del grande carico di lavoro a cui è sottoposto l’ufficio». In questo senso, aggiunge il deputato socialista, «il ritorno a quattro giudici è il minimo sindacale considerando che nella situazione attuale l’ufficio è troppo sollecitato».

La divergenza

Ma la questione non si esaurisce qui. Nel 2016 nell’ambito del «taglio» da quattro a tre giudici, il Gran Consiglio aveva anche deciso di compensare questa «perdita» con l’attribuzione all’ufficio di un giurista interno all’amministrazione cantonale, evitando così di aumentare il personale impiegato. Ora, come ci spiega Corti, «durante l’audizione avuta con il direttore del Dipartimento delle istituzioni Norman Gobbi, alla Commissione è stato spiegato che, qualora il Parlamento decidesse di approvare il potenziamento dell’ufficio con un giudice in più, allora la presenza di questo giurista ausiliario verrebbe meno».

Una posizione, quella del Dipartimento delle istituzioni, che non piace alla Commissione. «Sarebbe un gran peccato perdere un figura così utile e importante e soprattutto perdere anche tutto il suo know-how maturato in questi anni». E per questo motivo, nello stesso rapporto commissionale che il Corriere del Ticino ha potuto visionare, la Giustizia e diritti auspica che il Governo possa tornare sui suoi passi e consolidare la presenza di questa figura. L’attribuzione del giurista spetta infatti per competenza all’Esecutivo e non dunque al Parlamento.

E su questo punto, ricorda Corti, «va detto che consolidare la presenza del giurista ausiliario, che proprio per le sue mansioni favorisce l’incasso delle pene in denaro al posto della loro conversione in giorni di detenzione, permetterebbe di neutralizzare l’apparente aumento dei costi». Detto in soldoni, non vi sarebbero costi aggiuntivi.

Ma non solo, conclude Corti, «il giurista porta anche dei benefici alle stesse strutture carcerarie poiché permette di contenere le privazioni di libertà evitabili, diminuendo così la pressione su queste strutture ed evitando costi a carico della società». Ora, però, su questo fronte la palla passa al Consiglio di Stato. Per quanto concerne invece l’aumento dei giudici da tre a quattro (questo sì di competenza del Parlamento), il Gran Consiglio si esprimerà nella sessione di fine mese.

©CdT.ch - Riproduzione riservata